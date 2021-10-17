Ирина Билык рассекретила, где будет учиться ее младший сын Табриз

Пока мальчик посещает подготовительный класс.

Украинская певица Ирина Билык рассказала, в какой школе будет учиться ее сын — Табриз.

Пока мальчик ходит в подготовительный класс. Однако, вскоре уже мальчик пойдет в школу. Звездная мама призналась "Світському життю", что планирует отдать своего сына на учебу в школу Монтессори.

Сын Ирины Билык / instagram.com/bilyk_iryna

"Это будет школа по советам Монтессори. Мне интересно, каким будет человек, после такой школы, где учат не только плюсы и минусы, а также обучают жизни. Например, как помыть посуду, постирать. Рассказывают все, что потребуется им во взрослой жизни", — поделилась знаменитость.

Отметим, Ирина Билык стала во второй раз мамой 8 декабря 2015 года. Папа мальчика — Аслан Ахмадов, с которым звезда официально развелась в этом году.

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