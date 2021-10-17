Ірина Білик відповіла, чи планує втретє стати мамою

Зірка виховує двох синів.

Українська співачка Ірина Білик відповіла, чи планує знову стати мамою.

Так, зараз зірка виховує двох синів: Гліба та Табріза, який народився за допомогою сурогатного материнства. У програмі "Світське життя" співачка говорить, що минулого року серйозно задумалась над цим.

Ірина Білик / instagram.com/bilyk_iryna

"Минулого року я дійсно думала про це думала. Мені здавалась, що я хочу. Потім, коли з’явилися концерти, маленького сина я залишала на брата та няню. Я подумала, що це не справедливо, що третя дитина буде страждати від того, що я працюю", - говорить артистка.

Старший син Ірини Білик зі своєю дівчиною / instagram.com/glebover.mp4

До того ж, схоже, виконавиця й не скоро стане бабусею, адже її старший син Гліб разом зі своєю дівчиною чайлдфрі.

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