Ирина Билык ответила, планирует ли в третий раз стать мамой

Звезда воспитывает двух сыновей.

Украинская певица Ирина Билык ответила, планирует ли снова стать мамой.

Сейчас звезда воспитывает двух сыновей Глеба и Табриза, который родился с помощью суррогатного материнства. В программе "Світське життя" певица говорит, что в прошлом году серьезно задумалась над этим.

Ирина Билык / instagram.com/bilyk_iryna

"В прошлом году я действительно думала об этом думала. Мне казалось, что я хочу. Затем, когда появились концерты, маленького сына я оставляла на брата и няню. Я подумала, что это не справедливо, что третий ребенок будет страдать от того, что я работаю ", — говорит артистка.

Старший сын Ирины Билык со своей девушкой / instagram.com/glebover.mp4

К тому же, похоже, исполнительница и не скоро станет бабушкой, ведь ее старший сын Глеб вместе со своей девушкой чайлдфри.

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