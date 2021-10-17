ОБСЄ призупинила місію на окупованому Донбасі: причина

Біля штаб-квартири СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку зібралися близько 200 проросійських демонстрантів.

Місія ОБСЄ призупинила свою роботу в ОРДЛО після так званих "протестів" біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку.

Про це розповів очільник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік, інформує Reuters.

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"Через побоювання за нашу безпеку, ми призупинили наші операції", — сказав Чевік.

За його словами, біля штаб-квартири СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку зібралися близько 200 проросійських демонстрантів. Вони вимагали звільнення так званого "офіцера" бойовиків. Йдеться про ворожого розвідника, який нишпорив поблизу українських позицій, прикидаючись сапером. Українські військові затримали зловмисника 13 жовтня.

Через це терористи "ЛНР" оголосили, що "припиняють всі контакти з Києвом" у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню.

Нагадаємо, що у Чехії апеляційний суд затвердив 20-річний термін ув'язнення бойовикові "ЛНР".

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