ОБСЕ приостановила миссию на оккупированном Донбассе: причина

У штаб-квартиры СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке собрались около 200 пророссийских демонстрантов.

Миссия ОБСЕ приостановила свою работу в ОРДЛО после так называемых "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

Об этом рассказал глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, информирует Reuters.

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"Из-за опасения за нашу безопасность, мы приостановили наши операции", — сказал Чевик.

По его словам, у штаб-квартиры СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке собрались около 200 пророссийских демонстрантов. Они требовали освобождения так называемого "офицера" боевиков. Речь идет о вражеском разведчике, шпионившем вблизи украинских позиций, притворяясь сапером. Украинские военные задержали злоумышленника 13 октября.

Из-за этого террористы "ЛНР" объявили, что "прекращают все контакты с Киевом" в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня.

Напомним, что в Чехии апелляционный суд утвердил 20-летний срок заключения боевику "ЛНР".

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