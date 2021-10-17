ОБСЕ приостановила миссию на оккупированном Донбассе: причина

У штаб-квартиры СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке собрались около 200 пророссийских демонстрантов.
Миссия ОБСЕ приостановила свою работу в ОРДЛО после так называемых "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.
Об этом рассказал глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, информирует Reuters.
"Из-за опасения за нашу безопасность, мы приостановили наши операции", — сказал Чевик.
По его словам, у штаб-квартиры СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке собрались около 200 пророссийских демонстрантов. Они требовали освобождения так называемого "офицера" боевиков. Речь идет о вражеском разведчике, шпионившем вблизи украинских позиций, притворяясь сапером. Украинские военные задержали злоумышленника 13 октября.
Из-за этого террористы "ЛНР" объявили, что "прекращают все контакты с Киевом" в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня.
Напомним, что в Чехии апелляционный суд утвердил 20-летний срок заключения боевику "ЛНР".
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