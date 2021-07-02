Макс Барских выпустил приквел песни "Лей, Не жалей"

Артист поделился новой видеоработой.

Певец Макс Барских, который недавно откровенно рассказал, как пил шоты с Джастином Бибером, выпустил приквел песни "Лей, Не жалей".

Еще неделю назад артист поделился в Сети демо-версией песни "Лей, Не жалей", которая сначала называлась "Ночь-проводник". А уже сегодня музыкант выпустил полноценную версию трека.

"Во время работы над каждым треком я чувствую огромную ответственность. Мне хочется, чтобы мои песни поддерживали в трудную минуту, вызывали только положительные эмоции. Поэтому даже в те моменты, когда мне грустно и одиноко, когда пишутся минорные стихи, я стараюсь переплавить эти импульсы во что-то более светлое. Сейчас я пребываю на летнем вайбе, у меня прекрасное и легкое настроение, поэтому я решил так же легко поделиться тем, из чего появилась "Лей, Не жалей". Когда увидел, насколько "Ночь-проводник" резонирует с моими поклонниками, как глубоко они меня понимают, понял, что просто обязан поделиться с ними этой историей. Так мы будем еще сильнее чувствовать друг друга", — отметил исполнитель.

Напомним, недавно Макс Барских в дуэте с российской поп-звездой Zivert выпустил клип на трек "Bestseller". В видео Макс и Zivert возникают в образах киберпанков в пустыне.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку