Макс Барських випустив приквел пісні "Лей, не жалей"

Артист поділився новою відеороботою.

Співак Макс Барських, який нещодавно відверто розповів як пив шоти із Джастіном Бібером, випустив приквел пісні "Лей, не жалей".

Ще тиждень тому артист поділився у Мережі демо-версією пісні "Лей, не жалей", яка спочатку мала назву "Ночь-проводник". А вже сьогодні музикант випустив повноцінну версію треку.

"Під час роботи над кожним треком я відчуваю величезну відповідальність. Мені хочеться, щоб мої пісні підтримували у важку хвилину, викликали тільки позитивні емоції. Тому навіть в ті моменти, коли мені сумно і самотньо, коли пишуться мінорні вірші, я намагаюся переплавити ці імпульси в щось більш світле. Зараз я перебуваю на літньому вайбі, у мене прекрасний і легкий настрій, тому я вирішив так само легко поділитися тим, з чого з'явилася "Лей, не жалей". Коли побачив, наскільки "Ночь-проводник" резонує з моїми прихильниками, як глибоко вони мене розуміють, зрозумів, що просто зобов'язаний поділитися з ними цією історією. Так ми будемо ще сильніше відчувати один одного", - заначив виконавець.

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських у дуеті з російською поп-зіркою Zivert випустив кліп на трек "Bestseller". У відео Макс та Zivert постають в образах кіберпанків у пустелі.

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