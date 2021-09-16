Саша Пустовит после объявления о разводе отправилась отдыхать в Буковель

Она поехала на отдых вместе с сыном.

Популярный украинский Instagram-блогер Саша Пустовит (Саша Бо), которая недавно шокировала подробностями жизни с мужем Игорем, отправилась отдохнуть на Западную Украину.

Саша Пустовит в Буковеле / instagram.com/sashaabo

В своем Instagram блогер сообщила, что она поехала в горы вместе с сыном. Сейчас звезда находится в Буковеле. Там Саша катается с Даней на различных аттракционах и любуется удивительными пейзажами. И, конечно, отдыхает после мучительного развода с мужем.

Саша Пустовит с сыном / instagram.com/sashaabo

"А еще я очень хочу поехать на море и исчезнуть на неделю. Я обязательно это сделаю. Мне действительно нужен отпуск. Сразу после развода, 30 сентября. Если не будет казусов", — поделилась своими планами знаменитость.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Отметим, на днях Instagram-блогера Саша Пустовит шокировала подробностями жизни с мужем Игорем, с которым расстается. Так, она рассказала, что бывший возлюбленный издевался над ней морально и шантажировал рассказать о булимии и туберкулезе. Пустовит заявила, что муж даже желал ей умереть от рака желудка. Бывшие делят имущество.

Саша Бо и Игорь Пустовит / instagram.com/sashaabo

Муж в свою очередь все отрицает и утверждает, что его бывшая наврала. Игорь говорит, что "любой детектор лжи просто сгорел бы от перегрузки".

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