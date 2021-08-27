Телеканал 1+1 представил сериал "Моя улюблена Страшко"

Украинская адаптация будет более легкой и юмористической, чем оригинальная "Ugly Betty".

Уже 30 августа в 20:45 на телеканале 1+1 состоится долгожданная премьера сериала "Моя улюблена Страшко". Вчера состоялся закрытый пресс-показ, на котором создатели проекта, актеры, блогеры и звезды смогли увидеть первую серию.

"Моя улюблена Страшко" - это украинская адаптация культовой колумбийской истории "Ugly Betty", известной на весь мир. Этот формат стал настоящим хитом: был включен в Книгу рекордов Гиннеса 2010 года как самая успешная теленовелла в истории, которая транслировалась в более чем 180 странах, дублировалась на 25 языках и была адаптирована в более чем 20 странах мира. По словам продюсеров, адаптация стала для телеканала 1+1 интересным вызовом, ведь хитовый формат необходимо было вписать в современные реалии жизни украинцев со всеми вызовами и испытаниями нынешнего времени. Вместе с тем, в основе сериала - вечные ценности: любовь, дружба, преданность своему делу, честность и другие.

пресс-служба канала "1+1"

Ведущей вечера была звезда "Твоего дня" на 1+1 Стася Ровинская, которая в течение презентации приглашала к слову команду сериала, актеров, блоггеров, звезд и других.

"Для телеканала 1+1 направление создания украиноязычных сериалов является важным, и мы рады сегодня представить один из наших продуктов на украинском языке – сериал "Моя улюблена Страшко". "Ugly Betty" - это культовый формат, и мы решили подарить зрителям новое прочтение этой истории. Прежде всего, она о вечных ценностях: о красивой душе, любви, честности, смелости. Этих ценностей придерживается и сам телеканал 1+1. Именно с истории героини Насти Глушко мы начинаем осенний сезон сериалов на 1+1, поэтому следите за премьерами телеканала", - прокомментировал главный продюсер телеканала Максим Кривицкий.

пресс-служба канала "1+1"

Главный продюсер сериалов и фильмов 1+1 Алена Еремеева рассказала о поиске актеров на главные роли и подчеркнула, что несмотря на то, что мир постоянно меняется, вопрос принятия индивидуальности в обществе остаются актуальными, что и отразил сериал.

"Мы несколько месяцев искали актеров на главные роли, хотели открыть новые имена. На кастинг приходило большое количество известных актрис, но когда мы увидели Иру Поплавскую, то почувствовали, что нашли свою Настю Глушко. На площадке произошла какая-то магия, что очень важно в съемочном процессе. А вот с исполнителем главной мужской роли Александром Соколовым получилась интересная ситуация. Сначала мы его утвердили на роль антогониста Георгия, а актера на главную роль все еще не могли найти. Тогда кастинг-менеджер предложила попробовать его на роль директора фирмы Макса Бондаренко и вот тогда мы поняли, что нашли его. Мы окончательно убедились в своем выборе, когда увидели их с Ирой вместе на площадке", - прокомментировала продюсер сериалов и фильмов 1+1 Алена Еремеева.

пресс-служба канала "1+1"

А главный автор сценария "Моя улюблена Страшко" Ярослав Войцешек добавил, что украинская адаптация будет более легкой и юмористической, чем оригинальная "Ugly Betty".

Посетила презентацию и директор горячих линий общественной правозащитной организации Ла Страда Алена Кривуляк, которая отметила важность социальных вопросов, которые поднимаются в сериале. Юристы и психологи от Ла Страда дают советы, как противостоять психологическому насилию, на странице главной героини сериала ya_ne_strashko. Здесь героиня Настя Глушко делится собственными историями, переживаниями и личными проблемами, близкими каждому. Аккаунт стал мощной платформой для пользователей, которые в комментариях делятся собственными историями буллинга.

пресс-служба канала "1+1"

"Социальные проблемы являются неизменными. Несмотря на то, что сериал еще не вышел на экраны, подписчики страницы главной героини сериала ya_ne_strashko делятся собственными откровенными историями психологического давления и приходят к нам за поддержкой и консультацией психолога. Хочу поблагодарить телеканала 1+1 за социально-ответственную позицию, ведь темы буллинга, моббинга, сексизма и другие, крайне важно поднимать в обществе", - прокомментировала директор горячих линий общественной правозащитной организации Ла Страда Алена Кривуляк.

Пресс-показ посетили главные актеры сериала, которые впервые увидели премьерную серию. Это исполнители главных ролей Ирина Поплавская и Александр Соколов, а также Татьяна Малкова, Артур Логай, Дарья Барихашвили и Сергей Кияшко. Актеры впервые увидели своих персонажей на экране и при просмотре не сдерживали эмоций. Поддержать команду сериала и коллегу по "Танцам со звездами" Артура Логая пришли Олимпийские призеры Ольга Харлан и Станислав Горуна, певица Lida Lee, а также Nino. Посетил презентацию ведущий "Твоего дня" Владимир Рабчун, известные блоггеры Оля Котрус, Татьяна Бобрикова и другие.

пресс-служба канала "1+1"

"Мне лично будет интересно наблюдать за развитием персонажей в сериале. В частности, важно, что телеканал 1+1 в разных проявлениях касается важных вопросов, о которых обычно не говорят вслух. Меня радует то, что большое количество зрителей теперь услышит и сможет почувствовать поддержку, а возможно и найти ответы на свои вопросы. Это очень важно", - прокомментировала блоггер Оля Котрус.

пресс-служба канала "1+1"

Изюминкой вечера стало выступление группы KAZKA, которая представила новый саундтрек к сериалу "Цілувати" и показала клип. Напомним, первый саундтрек "Красива серцем" от группы получил огромную популярность у слушателей и дал старт флешмобу #КрасиваСерцем. Он помогает людям, которые сталкиваются с психологическим давлением, почувствовать поддержку от звезд и подписчиков, которые также пережили подобное. К флешмобу присоединились Стася Ровинская, Даша Астафьева, MELOVIN, Александра Зарицкая, Егор Гордеев, Руслана Писанка, Неля Шовкопляс и другие. Серии откровенных роликов продолжают выходить на YouTube.

Уютная фотозона напоминала комнату главной героини, украшением которой является карта желаний. Все гости презентации смогли прикрепить свои желания, в силу визуализации которых так верит Настя Глушко.

Смотрите сериал "Моя улюблена Страшко" на телеканале 1+ 1 30 сентября в 20:45.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку