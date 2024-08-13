Что будет делать Украина без помощи США: нардеп озвучил план "Б"

Украина должна сосредоточиться на развитии своего оборонно-промышленного комплекса, в частности, если помощь от США ослабнет или ее вообще не будет.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Голос ", полковник СБУ Роман Костенко в интервью "УП".

Он отметил, что Украина уже выгребла всю номенклатуру советского вооружения в тех странах, которые были дружественными к нам или недружественными из-за третьих стран.

"Прежде всего потому, что это оружие, которое может в перспективе сдерживать вообще любые, скажем так, продвижение Российской Федерации. Все те колонны или еще что-то можем уничтожать еще на территории России или просто наносить такие же удары, которые они наносят нам. И это будет о паритете", — говорит Костенко.

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По словам полковника, стратегия, которой должно заниматься Министерство обороны, – это переводиться на западные калибры и искать теперь ту номенклатуру, которая есть по миру и еще не исчерпана.

"Но я не думаю, что если наши партнеры от нас откажутся, война остановится", – добавил Костенко.

Напомним, задержки со снабжением вооружений от США привели к росту дефицита бюджета, из-за чего Киев вынужден искать деньги, чтобы платить зарплату военным.

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