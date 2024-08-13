Що робитиме Україна без допомоги США: нардеп озвучив план "Б"

Україна повинна зосередитися на розвитку свого оборонно-промислового комплеску, зокрема, якщо допомога від США послабиться або її не буде взагалі.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос", полковник СБУ Роман Костенко в інтерв'ю "УП".

Він наголосив, що Україна вже вигребла всю номенклатуру радянського озброєння в тих країнах, які були дружніми до нас або недружніми через треті країни.

"Передусім тому, що це та зброя, яка може в перспективі стримувати взагалі будь-які, скажемо так, просування Російської Федерації. Всі ті колони або ще щось можемо знищувати ще на території Росії або просто завдавати таких же ударів, які вони завдають нам. І це буде про паритет", - каже Костенко.

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За словами полковника, стратегія, якою має займатися Міністерство оборони – це переводитися на західні калібри і шукати тепер ту номенклатуру, яка є по світу і ще не вичерпана.

"Але я не думаю, що якщо наші партнери від нас відмовляться, війна зупиниться", - додав Костенко.

Нагадаємо, затримки з постачаннями озброєнь від США призвели до зростання дефіциту бюджету, через що Київ змушений шукати гроші, щоб платити зарплату військовим.

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