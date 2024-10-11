Лук упал в цене: насколько произошло удешевление

За неделю цена снизилась в среднем на 11%.

В конце сентября на рынке наблюдалась положительная тенденция лука. Сейчас цены на него начали снижаться, однако все равно выше, чем в прошлом.

Об этом пишет EastFruit.

По данным экспертов, основными причинами удешевления является ослабление спроса на товар и увеличение предложения. Производители начали активно собирать лук в центральных и западных областях страны.

Теперь его можно приобрести оптовыми партиями по 8-14 гривен 1 килограмм. За неделю цена снизилась в среднем на 11%.

По данным экспертов, удешевление лука произошло также из-за наличия продукции среднего и низкого качества и ухудшения погоды, что в свою очередь спровоцировало непригодность товара к длительному хранению.

"Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, от фермеров сейчас неоднократно поступают сообщения о снижении отпускных цен. Тем временем продукция высокого качества сейчас изредка поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать его в хранилищах, ожидая более высоких цен", — отмечают аналитики.

В то же время репчатый лук стоит в среднем на 15% дороже, чем в прошлом.

Ранее Госстат сообщил об ускорении инфляции. Как это повлияло на цены – читайте в новости.

Читайте также: