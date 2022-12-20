Во сколько станет использование генератора для помещения в сутки

Сколько стоит согреться с помощью генератора, читайте в материале ТСН.ua

Украинцы массово закупают генераторы и пользуются ими в условиях отсутствия света, а в некоторых местах отопления.

Жители частных домов используют генераторы для электроплит, электрических котлов, бойлеров.

Генераторы, дизельные, бензиновые — недешевые, их стоимость зависит от мощности — сколько электричества они могут производить. Генератора мощностью 3 кВ хватит на работу холодильника, котла, помпы для воды, а генератор мощностью до 5 кВ можно использовать как для частного дома, так и какого-то торгового заведения.

UAportal высчитал, сколько украинцам обойдется использование генератора средней мощности в сутки, если он будет работать непрерывно.

Дизельные генераторы обычно имеют потребление 250 г/кВт-ч, то есть при выработке киловата энергии за час он сожжет 250 г топлива, за 24 часа это составит шесть литров.

Бензиновый генератор при такой нагрузке сожжет 350 г топлива, то есть 8,4 литра в сутки.

С учетом того, что средняя цена литра дизеля в Украине сегодня составляет 55,02 грн/л, сутки работы дизельного генератора обойдется в 330 грн.

Бензин А-95 сегодня в среднем стоит 51,39 грн/литр. То есть в сутки бензиновый генератор потратит более 430 грн.

Для тех, кто хочет вычислить расходы за определенное время, можно воспользоваться формулой для вычета, сколько генератор потребляет топлива. G умножить на P, где G – это потребление топлива на 1 кВт нагрузки в час (л/кВт в час), а Р – это значение нагрузки на устройство в кВт.

Читайте также: