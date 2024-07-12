Голос країни 2022

23 января в 21:00 на канале 1+1 состоится грандиозная премьера двенадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". В обновленный состав тренеров вошли топовые украинские звезды: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук. Двенадцатый сезон "Голоса страны" состоится под слоганом "Так звучит твоя страна". В кастинге этого сезона уже приняли участие: дочь известного футболиста, победитель шоу "Голос Казахстана", наследственная гадалка, девушка, поющая песни на стихи Лины Костенко, полицейская и многие другие интересные личности с уникальными голосами и историями.