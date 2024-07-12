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ТСН у соціальних мережах

Голос країни 2022

23 січня о 21:00 на каналі 1+1 відбудеться грандіозна прем'єра дванадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". До оновленого складу тренерів увійшли топові українські зірки: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA та Святослав Вакарчук. Дванадцятий сезон "Голосу країни" відбудеться під слоганом "Так звучить твоя країна". У кастингу цього сезону вже взяли участь: донька відомого футболіста, переможець шоу "Голос Казахстану", спадкова ворожка, дівчина, яка співає пісні на вірші Ліни Костенко, поліцейська та багато інших цікавих особистостей з унікальними голосами та історіями.

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