Парамедикиня "Пташка" зізналася, чи збирається йти в шоубізнес

Захисниця "Азовсталі", парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" поділилася враженнями від виступу у прямому ефірі "Голосу країни-12".

За словами "Пташки", для неї участь у фіналі шоу була доволі емоційною. Разом з тим Катерина зізналася, що вона вкотре переконалася, що сцена та шоубізнес - не її місце.

"То було емоційно. По-різному емоційно. Зустрілись різні люди і я вкотре переконалась, що моє місце не на сцені. Просто зараз це один з методів боротьби. Але не моє. Особливо шоубізнес. Хоч і зустрілись справжні і розуміючі, але їх 20%", - прокоментувала Катерина.

Катерина Поліщук "Пташка" / Фото: instagram.com/mad_birdie31

Нагадаємо, що у фіналі проєкту "Голос країни-12", який відбувся минулої неділі, 20 листопада, у столичній підземці на станції "Майдан Незалежності", виступила парамедикиня "Пташка". Вона виконала пісню "Спи, маленький козаче", яку співала на заводі "Азовсталь" захисникам в укритті, коли велися тяжкі бої з російськими окупантами.

Нагадаємо, що перемогу на проєкті здобула фольклористка Марія Квітка, яка у фіналі приголомшила виконанням пісень "Птах" і "Реве та стогне".

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