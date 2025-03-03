Оскар 2025

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе состоится самое масштабное событие в мире кино - "Оскар". Церемония вручения заветных статуэток традиционно пройдет в театре "Долби", штат Калифорния. За победу будут бороться претенденты на кинопремию, которые представлены в более чем 20 номинациях. В этом году все шансы получить "Оскар" есть в украинской ленты "Фарфоровая война", которая была создана американским и харьковским режиссерами Бренданом Белломо и Славой Леонтьевым. Фильм будет бороться за статуэтку в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".

Ведущим церемонии станет американский юморист Конан О'Брайен, которому впервые доверили эту миссию. Лидерами по количеству номинаций стали следующие фильмы: "Эмилия Перес" – 13, "Бруталист" – 10, "Злая: Сказка о ведьме Запада" – 10.