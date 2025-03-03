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ТСН у соціальних мережах

Оскар 2025

У ніч проти 3 березня у Лос-Анджелесі відбудеться наймасштабніша подія у світі кіно – "Оскар". Церемонія вручення омріяних статуеток традиційно мине у театрі "Долбі", штат Каліфорнія. За перемогу боротимуться претенденти на кінопремію, що представлені у понад 20 номінаціях. Цьогоріч всі шанси отримати "Оскар" є в української стрічки "Порцелянова війна", яка була створена американським та харківським режисерами Бренданом Белломо та Славою Леонтьєвим. Фільм боротиметься за статуетку в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Ведучим церемонії стане американський гуморист Конан О'Браєн, якому вперше довірили цю місію. Лідерами за кількістю номінацій стали такі фільми: "Емілія Перес" – 13, "Бруталіст" – 10, "Wicked: Чародійка" – 10.

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