Переможцем 97-ої церемонії нагородження став фільм "Анора".
У ніч проти 3 березня у Лос-Анджелесі відгриміла церемонія нагородження премії "Оскар-2025".
Кіноакадемія вже традиційно визначила найкращих у світі кіноіндустрії за минулий рік. Щойно у прямому ефірі стали відомі імена переможців у всіх 23-х номінаціях на "Оскар-2025".
Так, першу за свою кар'єру статуетку отримала Майкі Медісон, яка зіграла роль секс-працівниці у фільмі "Анора" з російськими акторами. Її визнали найкращою у номінації "Найкраща жіноча роль". Тим часом стрічка "Бруталіст" принесла актору Едрієну Броуді перемогу в номінації "Найкраща чоловіча роль".
Найкращим фільмом було визнано "Анору", яку українські кінокритики засудили за поширення російської культури під геноциду українців. Зокрема, у стрічці висвітлюються перипетії кохання сина російського олігарха з американською стриптизеркою.
Повний список володарів премії "Оскар-2025":
Найкращий фільм: "Анора".
Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон ("Анора").
Найкраща чоловіча роль: Едрієн Броуді ("Бруталіст").
Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана ("Емілія Перес").
Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін ("Справжній біль").
Найкраща робота художника-постановника: "Wicked: Чародійка".
Найкращий звук: "Дюна: Частина друга".
Найкраща музика до фільму: "Бруталіст" – Деніел Бламберг.
Найкраща пісня до фільму: El Mal – "Емілія Перес".
Найкращий документальний короткометражний фільм: "Єдина дівчина в оркестрі"
Найкращий повнометражний документальний фільм: "Немає іншої землі".
Найкращі візуальні ефекти: "Дюна: Частина друга".
Найкраща операторська робота: "Бруталіст".
Найкращий міжнародний художній фільм: "Я все ще тут".
Найкращий режисер: Шон Бейкер ("Анора").
Найкращий оригінальний сценарій: "Анора".
Найкращий монтаж фільму: "Анора".
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "У тіні кипариса".
Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Я не робот".
Найкращий анімаційний фільм: "Потік: Останній кіт на землі".
Найкращий адаптований сценарій: "Конклав"
Найкращий дизайн костюмів: "Wicked: Чародійка".
Найкращий грим та зачіски: "Субстанція".
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua слідкувала за перебігом подій на церемонії премії "Оскар-2024" та вела текстову трансляцію, щоб повідомити найцікавіше.