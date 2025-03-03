"Оскар 2025" – повний список лауреатів премії

У ніч проти 3 березня у Лос-Анджелесі відгриміла церемонія нагородження премії "Оскар-2025".

Кіноакадемія вже традиційно визначила найкращих у світі кіноіндустрії за минулий рік. Щойно у прямому ефірі стали відомі імена переможців у всіх 23-х номінаціях на "Оскар-2025".

Так, першу за свою кар'єру статуетку отримала Майкі Медісон, яка зіграла роль секс-працівниці у фільмі "Анора" з російськими акторами. Її визнали найкращою у номінації "Найкраща жіноча роль". Тим часом стрічка "Бруталіст" принесла актору Едрієну Броуді перемогу в номінації "Найкраща чоловіча роль".

Найкращим фільмом було визнано "Анору", яку українські кінокритики засудили за поширення російської культури під геноциду українців. Зокрема, у стрічці висвітлюються перипетії кохання сина російського олігарха з американською стриптизеркою.

Повний список володарів премії "Оскар-2025":

Найкращий фільм: "Анора".

Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон ("Анора").

Найкраща чоловіча роль: Едрієн Броуді ("Бруталіст").

Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана ("Емілія Перес").

Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін ("Справжній біль").

Найкраща робота художника-постановника: "Wicked: Чародійка".

Найкращий звук: "Дюна: Частина друга".

Найкраща музика до фільму: "Бруталіст" – Деніел Бламберг.

Найкраща пісня до фільму: El Mal – "Емілія Перес".

Найкращий документальний короткометражний фільм: "Єдина дівчина в оркестрі"

Найкращий повнометражний документальний фільм: "Немає іншої землі".

Найкращі візуальні ефекти: "Дюна: Частина друга".

Найкраща операторська робота: "Бруталіст".

Найкращий міжнародний художній фільм: "Я все ще тут".

Найкращий режисер: Шон Бейкер ("Анора").

Найкращий оригінальний сценарій: "Анора".

Найкращий монтаж фільму: "Анора".

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "У тіні кипариса".

Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Я не робот".

Найкращий анімаційний фільм: "Потік: Останній кіт на землі".

Найкращий адаптований сценарій: "Конклав"

Найкращий дизайн костюмів: "Wicked: Чародійка".

Найкращий грим та зачіски: "Субстанція".

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua слідкувала за перебігом подій на церемонії премії "Оскар-2024" та вела текстову трансляцію, щоб повідомити найцікавіше.