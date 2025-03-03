Оскар 2025 – названо найкращий фільм

Щойно у прямому ефірі церемонії нагородження "Оскар 2025" було названо переможця у номінації "Найкращий фільм".

Кіноакадемія найкращою визнала стрічку "Анора" американського режисера Шона Бейкера. Все б нічого, аде шквал критики у Мережі викликав акторський склад фільму. Так, низку ролей зіграли громадяни РФ. У головних ролях був росіянин Марк Ейдельштейн, який під час війни живе у Росії. Так само до знімань доєдналися Олексій Серебряков, Дарія Єкамасова та путініст Юра Борисов.

Щодо Борисова, то актор незаконно відвідував окупований Крим, знімався в пропагандистських фільмах РФ, які фінансував кремль. І врешті, замість висвітлення правди про вторгнення Росії до України актор обрав мовчазну позицію та час від часу просуває путінські наративи. За таку позицію Юрій Борисов фігурує в базі "Миротворця".

Юра Борисов / Фото: Associated Press

Крім того, сюжет "Анори" також викликає чимало запитань. Фільм висвітлює кохання стриптизерки з Нью-Йорка Анори Міхеєвої та Івана Захарова, який є сином російського олігарха. У їхній стосунки втручаються батьки Вані, які намагаються зірвати весілля. Це й випробовує парочку на міцність.

Своєю чергою, держава-агресорка у цьому вбачає поступове повернення російської культури на світову арену й напередодні "Оскару-2025" активно вболівала за фільм і актора Юру Борисова, який був представлений, але не виграв у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану".

Юра Борисов з акторами фільму "Анора" / Фото: Associated Press

Загалом, фільм "Анора" та його актори були представлені у шести номінаціях на "Оскар-2025" – "Найкращий фільм", "Найкраща режисура", "Найкращий монтаж", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща жіноча роль" та "Найкраща чоловіча роль другого плану". Таким чином Кіноакадемія знехтувала вторгненням Росії в Україну та показала свою позицію, яку категорично засудили українські кінокритики.

Нагадаємо, що сайт ТСН.ua пильно стежив за перебігом церемонії у текстовій онлайн-трансляції, аби першим повідомити усі подробиці "Оскар-2025".

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