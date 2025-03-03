Оскар 2025 – назван лучший фильм

Только что в прямом эфире церемонии награждения "Оскар 2025" был назван победитель в номинации "Лучший фильм".

Киноакадемия лучшей признала ленту "Анора" американского режиссера Шона Бейкера. Все бы ничего, но шквал критики в Сети вызвал актерский состав фильма. Так, ряд ролей сыграли граждане РФ. В главных ролях был россиянин Марк Эйдельштейн, который во время войны живет в России. Также к съемкам присоединились Алексей Серебряков, Дарья Екамасова и путинист Юра Борисов.

Относительно Борисова, актер незаконно посещал оккупированный Крым, снимался в пропагандистских фильмах РФ, которые финансировал кремль. И вместо освещения правды о вторжении России в Украину актер избрал молчаливую позицию и время от времени продвигает путинские нарративы. За такую позицию Юрий Борисов фигурирует в базе "Миротворца".

Юра Борисов / Фото: Associated Press

Кроме того, сюжет "Аноры" также вызывает множество вопросов. Фильм освещает любовь стриптизерши из Нью-Йорка Аноры Михеевой и Ивана Захарова, являющегося сыном российского олигарха. В их отношения вмешиваются родители Вани, пытающиеся сорвать свадьбу. Это и испытывает парочку на крепость.

В свою очередь, государство-агрессор в этом видит постепенное возвращение русской культуры на мировую арену и накануне "Оскара-2025" активно болело за фильм и актера Юру Борисова, который был представлен, но не выиграл в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Юра Борисов с актерами фильма "Анора" / Фото: Associated Press

В общем, фильм "Анора" и его актеры были представлены в шести номинациях на "Оскар-2025" — "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана". Таким образом, Киноакадемия пренебрегла вторжением России в Украину и показала свою позицию, которую категорически осудили украинские кинокритики.

Напомним, что сайт ТСН.ua внимательно следил за ходом церемонии в текстовой онлайн-трансляции, чтобы первым сообщить все подробности "Оскар-2025".

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