В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе отгремела церемония награждения премии "Оскар-2025".

Киноакадемия уже традиционно определила лучших в мире киноиндустрии за прошлый год. Только что в прямом эфире стали известны имена победителей во всех 23-х номинациях на "Оскар-2025".

Так, первую за свою карьеру статуэтку получила Майки Мэдисон, сыгравшая роль секс-работницы в фильме "Анора" с российскими актерами. Ее признали лучшей в номинации "Лучшая женская роль". Тем временем фильм "Бруталист" принес актеру Эдриену Броуди победу в номинации "Лучшая мужская роль".

Лучшим фильмом была признана "Анора", которую украинские кинокритики осудили за распространение русской культуры во время геноцида украинцев. В частности, в ленте освещаются перипетии любви сына российского олигарха с американской стриптизершей.

Полный список обладателей премии "Оскар-2025":

Лучший фильм: "Анора".

Лучшая женская роль: Майки Мэдисон ("Анора").

Лучшая мужская роль: Эдриен Броуди ("Бруталист").

Эдриен Броуди / Фото: Associated Press

Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана ("Эмилия Перес").

Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин ("Настоящая боль").

Лучшая работа художника-постановщика : "Wicked: Чародейка".

Wicked: Чародейка / Фото: Associated Press

Лучший звук: "Дюна: Часть вторая".

Лучшая музыка к фильму: "Бруталист" – Дэниел Бламберг.

Лучшая песня к фильму: El Mal – "Эмилия Перес".

Лучший документальный короткометражный фильм: "Единственная девушка в оркестре"

Лучший полнометражный документальный фильм: "Нет другой земли".

Лучшие визуальные эффекты: "Дюна: Часть вторая".

Лучшая операторская работа: "Бруталист".

Победители "Оскара-2025" / Фото: Associated Press

Лучший международный художественный фильм: "Я все еще здесь".

Лучший режиссер: Шон Бейкер ("Анора").

Лучший оригинальный сценарий: "Анора".

Лучший монтаж фильма: "Анора".

Майки Мэдисон на Оскар 2025 / Фото: Associated Press

Лучший анимационный короткометражный фильм: "В тени кипариса".

Лучший игровой короткометражный фильм: "Я не робот".

Лучший анимационный фильм: "Поток: Последний кот на земле".

Лучший адаптированный сценарий: "Конклав"

Лучший дизайн костюмов: "Wicked: Чародейка".

Лучший грим и прически: "Субстанция".

Напомним, редакция сайта ТСН.ua следила за ходом событий на церемонии премии "Оскар-2024" и вела текстовую трансляцию, чтобы сообщить самое интересное.