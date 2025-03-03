Победителем 97-й церемонии награждения стал фильм "Анора".
В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе отгремела церемония награждения премии "Оскар-2025".
Киноакадемия уже традиционно определила лучших в мире киноиндустрии за прошлый год. Только что в прямом эфире стали известны имена победителей во всех 23-х номинациях на "Оскар-2025".
Так, первую за свою карьеру статуэтку получила Майки Мэдисон, сыгравшая роль секс-работницы в фильме "Анора" с российскими актерами. Ее признали лучшей в номинации "Лучшая женская роль". Тем временем фильм "Бруталист" принес актеру Эдриену Броуди победу в номинации "Лучшая мужская роль".
Лучшим фильмом была признана "Анора", которую украинские кинокритики осудили за распространение русской культуры во время геноцида украинцев. В частности, в ленте освещаются перипетии любви сына российского олигарха с американской стриптизершей.
Полный список обладателей премии "Оскар-2025":
Лучший фильм: "Анора".
Лучшая женская роль: Майки Мэдисон ("Анора").
Лучшая мужская роль: Эдриен Броуди ("Бруталист").
Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана ("Эмилия Перес").
Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин ("Настоящая боль").
Лучшая работа художника-постановщика : "Wicked: Чародейка".
Лучший звук: "Дюна: Часть вторая".
Лучшая музыка к фильму: "Бруталист" – Дэниел Бламберг.
Лучшая песня к фильму: El Mal – "Эмилия Перес".
Лучший документальный короткометражный фильм: "Единственная девушка в оркестре"
Лучший полнометражный документальный фильм: "Нет другой земли".
Лучшие визуальные эффекты: "Дюна: Часть вторая".
Лучшая операторская работа: "Бруталист".
Лучший международный художественный фильм: "Я все еще здесь".
Лучший режиссер: Шон Бейкер ("Анора").
Лучший оригинальный сценарий: "Анора".
Лучший монтаж фильма: "Анора".
Лучший анимационный короткометражный фильм: "В тени кипариса".
Лучший игровой короткометражный фильм: "Я не робот".
Лучший анимационный фильм: "Поток: Последний кот на земле".
Лучший адаптированный сценарий: "Конклав"
Лучший дизайн костюмов: "Wicked: Чародейка".
Лучший грим и прически: "Субстанция".
Напомним, редакция сайта ТСН.ua следила за ходом событий на церемонии премии "Оскар-2024" и вела текстовую трансляцию, чтобы сообщить самое интересное.