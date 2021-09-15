Промискуитет: беспорядочная смена половых партнеров - это норма или патология

Давно канули в Лету те времена, когда основными добродетелями женщин считались верность и целомудрие. С развитием гендерного равенства ценности сместились, теперь нормы морали слабому полу диктуют эмансипированные героини сериалов, меняющие мужчин с той же скоростью, что и свои наряды. Что же скрывается за красивым и труднопроизносимым словом промискуитет?

О том, что же скрывается за красивым и труднопроизносимым словом промискуитет мы говорили с психотерапевтом, сексологом, кандидатом медицинских наук, международного тренера по вопросам сохранения сексуального и репродуктивного здоровья Еленой Голоцван.

В сексологии промискуитетом считается беспорядочная, бессистемная смена половых партнеров без малейшего намека на чувства, иногда множественность половых партнеров. Термин был введен в XIX веке. Самыми знаменитыми приверженцами промискуитетных отношений были Дон Жуан, которому приписывается более 2000 любовниц, и мадам Монморанси, – о своих многочисленных любовниках (их насчитывается 4694) она подробно рассказывала в своем эротическом дневнике. У любителей беспорядочных связей насчитывается по 500-1000 партнеров, но у подавляющего большинства эта цифра не превышает 100-200 человек. В то же время, по статистике, у «обычных» женщин за всю сексуальную жизнь в среднем бывает по 1-5 партнеров, у мужчин – по 2-10 партнерш.

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О происхождении промискуитета ведется множество споров в рядах сексологов. По совам Елены Голоцван, существует версия, что такого рода отношения были необходимы в первобытном обществе как подготовка к семейным отношениям. Когда в процессе эволюции у детенышей первобытного человека голова стала намного крупнее, чем у приматов, а таз первобытной женщины стал уже, то детеныши рождались и долго оставались беспомощными. В этом случае самка нуждалась в помощниках, поэтому она вынуждена была использовать промискуитетные отношения как возможность получить помощь от нескольких самцов. В современном же понимании промискуитет – это именно бессистемная беспорядочная смена половых партнеров. При этом, по словам Елены Голоцван, следующие друг за другом отношения, при которых присутствует некий ритуал, которые имеют свою завязку, развитие и завершение (пусть даже очень непродолжительные по времени), промискуитетом в известном понимании не являются. Если эмансипированная дама заводит любовников одного за другим, пока ее нереализованный муж, неспособный удовлетворить ее ни физически, ни материально, валяется дома на диване и пьет пиво, ее также не стоит обвинять в промискуитете.

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Промискуитетные отношения часто встречаются в подростковой среде как следствие стремления молодежи к рискованному поведению вкупе с повсеместной пропагандой сексуального раскрепощения, непониманием и эмоциональной пустотой в отношениях с родителями. Закрепившись в подростковом возрасте, такие отношения могут стать основой сексуального поведения в более зрелом возрасте, поскольку за сексуальным компонентом эмоциональный компонент отношений так и не успел сформироваться. Человек из юношеских промискуитетных отношений выходит неспособным ни получать эмоциональную теплоту от другого человека, ни дарить ее. У таких людей, как правило, не получается завязывать стабильные отношения с лицами противоположного пола, вступать в семейные узы и рожать и воспитывать детей. Склонность к промискуитету также обусловливается наличием целого спектра психических расстройств личности, таких как маниакально-депрессивный психоз, патологическое влечение и т.д. Таким образом, нормальный, психически здоровый человек рано или поздно вроде как должен задуматься о стабильных отношениях, построенных на доверии и любви.

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Но пока сексологи спорят над значением термина, появляется все больше людей, настаивающих на признании промискуитетных отношений нормой, единственно приемлемой моделью отношений в современном обществе. Это сексуальное меньшинство называет себя «полиаморами». Полиаморы пытаются найти консенсус между стремлением к получению свежих ощущений и стабильностью в отношениях. Поэтому у полиаморов по несколько сексуальных партнеров, среди которых есть партнеры первого, второго и третьего уровня. При этом они пропагандируют абсолютную честность со своими любовниками и отсутствие ревности.

Не стоит лишний раз повторять, что беспорядочные половые связи опасны заражениями ВИЧ-инфекцией, ЗППП и абортами. Кто-то, «заработав» таким образом букет венерических заболеваний или осознав свою неспособность строить нормальные отношения, отказывается от промискуитета и идет на прием к сексологу или психотерапевту, кто-то продолжает вести привычный образ жизни и подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих его людей.

Авдотья Разгуляева

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