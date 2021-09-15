Переехал ребенка на переходе: на Закарпатье бус сбил 12-летнего велосипедиста

У ребенка, на удивление, незначительные травмы.

Переехал ребенка на переходе. На Закарпатье 20-летний водитель микроавтобуса сбил школьника, который ехал на велосипеде.

Об этом 15 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель микроавтобуса готовился повернуть. Но вдруг на переход выехал 12-летний мальчик на велосипеде. В этот момент поехал и микроавтобус. Ноги ребенка переехало обеими колесами. На помощь ему сразу же бросились свидетели и водитель. Школьника госпитализировали в больницу. Его осмотрели и отпустили.

Медики говорят, что у ребенка, на удивление, незначительные травмы. На водителя составили админпротокол.

Напомним, во Львовской области отец насмерть переехал двухлетнюю дочь.

Новости Украины: на Закарпатье 20-летний водитель переехал ноги школьнику

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