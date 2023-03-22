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Риз Уизерспун: самая влиятельная блондинка в Голливуде

Дата публикации
Просмотры
3651
Время на прочтение
3 мин
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Риз Уизерспун: самая влиятельная блондинка в Голливуде

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Что мы знаем об актрисе.

Досье звезды

  • Дата рождения: 22 марта 1976 года
  • Знак Зодиака: Овен
  • Год восточного календаря: Дракон
  • Место рождения: Новый Орлеан, США
  • Семейное положение: замужем
  • Рост: 1,56 м
  • Вес: 46 кг
  • Параметры: 86 – 64 – 87
  • Официальная страница в Instagram
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Биография и карьера Риз Уизерспун

Родилась в семье медицинских работников. Решение стать актрисой приняла в семь лет, когда ее выбрали для съемок в рекламном ролике цветочного магазина. В одиннадцатилетнем возрасте выиграла детский конкурс талантов.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Окончила престижную школу для девочек Харпет Холл, где была одной из самых прилежных учениц. С четырнадцати лет снимается в кино – за главную роль в картине "Человек на Луне" была номинирована на премию "Молодой актер". Поступила в Стэндфордский университет на факультет английской литературы, но, проучившись всего год, пожертвовала учебой ради карьеры актрисы.

Риз Уизерспун / © Associated Press
Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

В 2006 году удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" за картину "Переступить черту".

В 2007 году Риз заняла первое место среди самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

1 декабря 2010 года получила именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

Основала продюсерскую компанию Type A Films.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

В каких фильмах и сериалах снималась Риз Уизерспун:

  • "Плезантвиль"
  • "Друзья"
  • "Блондинка в законе"
  • "Стильная штучка"
  • "Ярмарка тщеславия"
  • "Монстры против пришельцев"
  • "Переступить черту"
  • "Значит, война"
  • "Дикая"
  • "Красотки в бегах"
  • "Большая маленькая ложь"
  • "Утреннее шоу"
  • "И повсюду тлею пожары" и др.

Личная жизнь Риз Уизерспун

Была замужем за американским актером Райаном Филиппом, от которого родила дочь Аву Элизабет и сына Дикона.

Риз Уизерспун и Ава Филипп / © Getty Images
Риз Уизерспун и Ава Филипп / Фото: Getty Images

Два года встречалась со своим партнером по фильму "Капитуляция" Джейком Джилленхолом, однако браком эта связь не увенчалась.

С марта 2011 года замужем за Джимом Тотом. В этом браке 27 сентября 2012 года Уизерспун родила своего третьего ребенка — сына Теннесси Джеймса Тота. Является владелицей продюсерской компании Type A Films. Занимается благотворительностью, сотрудничает с Фондом защиты детей.

Риз Уизерспун с мужем Джимом Тотом / © Getty Images
Риз Уизерспун с мужем Джимом Тотом / Фото: Getty Images

Интересные факты о Риз Уизерспун

Известна как упорный и настойчивый борец с папарацци. Вместе с актрисами Камерон Диас, Холли Берри и Линдсей Лохан добилась закона, действующего на территории штата Калифорния и запрещающего фотографировать звезд без их согласия.

Риз Уизерспун / © Associated Press
Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Склонна к полноте, поэтому много времени и сил посвящает борьбе за фигуру – занимается бегом (ежедневно пробегает по четыре километра), йогой и пилатесом.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

В борьбе с первыми морщинками лучшим средством считает антивозрастное печенье – комплекс витаминов и минералов вкупе с овсяными хлопьями, белым шоколадом и плодами пальмового дерева, которые, собственно, и разглаживают морщины. Лицо косметической компании Avon.

Риз Уизерспун / © Associated Press
Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Любимое занятие в свободное время – чтение. В книжных магазинах с трудом удерживается от желания скупить все, что стоит на полках. Риз даже основала свой книжный клуб. Все рекомендации актрисы можно найти в Instagram по хештегу #RWBookClub.

Обожает винтажные платья и туфли.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Риз Уизерспун активно поддерживает позицию гендерного равенства в Голливуде.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images
Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Читайте истории жизни и карьеры, а также интересные биографии звезд.

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Дата публикации
Просмотры
3651
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