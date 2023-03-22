Риз Уизерспун: самая влиятельная блондинка в Голливуде

Что мы знаем об актрисе.
Досье звезды
- Дата рождения: 22 марта 1976 года
- Знак Зодиака: Овен
- Год восточного календаря: Дракон
- Место рождения: Новый Орлеан, США
- Семейное положение: замужем
- Рост: 1,56 м
- Вес: 46 кг
- Параметры: 86 – 64 – 87
- Официальная страница в Instagram
- Последние новости о Риз Уизерспун
Биография и карьера Риз Уизерспун
Родилась в семье медицинских работников. Решение стать актрисой приняла в семь лет, когда ее выбрали для съемок в рекламном ролике цветочного магазина. В одиннадцатилетнем возрасте выиграла детский конкурс талантов.
Окончила престижную школу для девочек Харпет Холл, где была одной из самых прилежных учениц. С четырнадцати лет снимается в кино – за главную роль в картине "Человек на Луне" была номинирована на премию "Молодой актер". Поступила в Стэндфордский университет на факультет английской литературы, но, проучившись всего год, пожертвовала учебой ради карьеры актрисы.
В 2006 году удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" за картину "Переступить черту".
В 2007 году Риз заняла первое место среди самых высокооплачиваемых актрис в мире.
1 декабря 2010 года получила именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде.
Основала продюсерскую компанию Type A Films.
В каких фильмах и сериалах снималась Риз Уизерспун:
- "Плезантвиль"
- "Друзья"
- "Блондинка в законе"
- "Стильная штучка"
- "Ярмарка тщеславия"
- "Монстры против пришельцев"
- "Переступить черту"
- "Значит, война"
- "Дикая"
- "Красотки в бегах"
- "Большая маленькая ложь"
- "Утреннее шоу"
- "И повсюду тлею пожары" и др.
Личная жизнь Риз Уизерспун
Была замужем за американским актером Райаном Филиппом, от которого родила дочь Аву Элизабет и сына Дикона.
Два года встречалась со своим партнером по фильму "Капитуляция" Джейком Джилленхолом, однако браком эта связь не увенчалась.
С марта 2011 года замужем за Джимом Тотом. В этом браке 27 сентября 2012 года Уизерспун родила своего третьего ребенка — сына Теннесси Джеймса Тота. Является владелицей продюсерской компании Type A Films. Занимается благотворительностью, сотрудничает с Фондом защиты детей.
Интересные факты о Риз Уизерспун
Известна как упорный и настойчивый борец с папарацци. Вместе с актрисами Камерон Диас, Холли Берри и Линдсей Лохан добилась закона, действующего на территории штата Калифорния и запрещающего фотографировать звезд без их согласия.
Склонна к полноте, поэтому много времени и сил посвящает борьбе за фигуру – занимается бегом (ежедневно пробегает по четыре километра), йогой и пилатесом.
В борьбе с первыми морщинками лучшим средством считает антивозрастное печенье – комплекс витаминов и минералов вкупе с овсяными хлопьями, белым шоколадом и плодами пальмового дерева, которые, собственно, и разглаживают морщины. Лицо косметической компании Avon.
Любимое занятие в свободное время – чтение. В книжных магазинах с трудом удерживается от желания скупить все, что стоит на полках. Риз даже основала свой книжный клуб. Все рекомендации актрисы можно найти в Instagram по хештегу #RWBookClub.
Обожает винтажные платья и туфли.
Риз Уизерспун активно поддерживает позицию гендерного равенства в Голливуде.
Читайте истории жизни и карьеры, а также интересные биографии звезд.