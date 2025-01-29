Ученые раскрыли тайну атмосферы спутника Сатурна

Титан – самый большой спутник Сатурна и второй по размеру в Солнечной системе. Известно, что у него толстая и плотная атмосфера.

Атмосфера Титана состоит из 95% из азота и на 5% из метана. Она должна была бы замерзнуть из-за постоянного испарения метана за несколько десятков миллионов лет под воздействием солнечного света. Однако она остается стабильной, что указывает на существование неизвестного процесса, который ее поддерживает.

Об этом сообщило издание Universe Today.

Поверхность Титана, крупнейшего спутника Сатурна, покрыта песчаными дюнами, ледяными горами и озерами, заполненными жидким метаном и этаном. Под его ледяной корой, вероятно, скрыт океан из жидкой воды, что дает надежду на существование микробной жизни.

Хотя Титан лишь на 40% меньше Земли, его атмосфера плотнее, чем наша, в 1,5 раза. Это создает эффект подводного плавания на поверхности Титана, несмотря на более низкую гравитацию.

"В 2019 году была предложена модель, которая показывает, как метан можно пополнять в течение многих лет. Она выдвинула теорию о том, что большое количество органических материалов нагревается внутренней поверхностью Луны, высвобождая азот и углеродный газ, такой как метан. Газ просачивается на поверхность, где пополняет атмосферу", – говорится в статье.

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Ученые провели эксперименты, нагревая органические материалы до температур от 250 до 500 градусов Цельсия при давлении до 10 килобар. Это имитировало условия, существующие под поверхностью Титана. Результаты подтвердили, что под таким воздействием образуется достаточное количество метана, которое может пополнить атмосферу Титана до нынешнего уровня. Таким образом, теория о метановом происхождении атмосферы подтверждена.

Загадочность атмосферы Титана будет оставаться частично непонятной, пока NASA не запустит Dragonfly в 2028 году. Этот аппарат будет не только исследовать атмосферу, но и изучать поверхность Титана, что позволит выяснить, есть ли там условия для жизни и возможные микроорганизмы.

Напомним, в космосе ученые услышали таинственный "птичий щебет".

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