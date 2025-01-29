Вчені розкрили таємницю атмосфери супутника Сатурна

Титан - найбільший супутник Сатурна і другий за розміром у Сонячній системі. Відомо, що у нього товста і щільна атмосфера.

Атмосфера Титану складається з 95% з азоту і на 5% з метану. Вона повинна була б замерзнути через постійне випаровування метану за кілька десятків мільйонів років під впливом сонячного світла. Однак вона залишається стабільною, що вказує на існування невідомого процесу, який її підтримує.

Про це повідомило видання Universe Today.

Поверхня Титана, найбільшого супутника Сатурна, вкрита піщаними дюнами, крижаними горами і озерами, заповненими рідким метаном і етаном. Під його крижаною корою, ймовірно, прихований океан з рідкої води, що дає надію на існування мікробного життя.

Хоча Титан лише на 40% менший за Землю, його атмосфера щільніша, ніж наша, в 1,5 раза. Це створює ефект підводного плавання на поверхні Титана, незважаючи на нижчу гравітацію.

"У 2019 році була запропонована модель, яка показує, як метан можна поповнювати протягом багатьох років. Вона висунула теорію про те, що велика кількість органічних матеріалів нагрівається внутрішньою поверхнею Місяця, вивільняючи азот і вуглецевий газ, як-от метан. Газ просочується на поверхню, де поповнює атмосферу", — йдеться в статті.

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Вчені провели експерименти, нагріваючи органічні матеріали до температур від 250 до 500 градусів Цельсія за тиску до 10 кілобар. Це імітувало умови, що існують під поверхнею Титана. Результати підтвердили, що під таким впливом утворюється достатня кількість метану, що може поповнити атмосферу Титана до нинішнього рівня. Таким чином, теорія про метанове походження атмосфери підтверджена.

Загадковість атмосфери Титана залишатиметься частково незрозумілою, поки NASA не запустить Dragonfly у 2028 році. Цей апарат не тільки досліджуватиме атмосферу, а й вивчатиме поверхню Титана, що дозволить з'ясувати, чи є там умови для життя і можливі мікроорганізми.

Нагадаємо, в космосі вчені почули таємниче "пташине щебетання".

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