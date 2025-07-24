Правда о том, почему коты мурлыкают

Коты могут мурлыкать, когда хотят получить то, что им хочется / © Associated Press

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Ученые заявили, что наконец-то выяснили, откуда берется фирменный звук кошек, когда они мурлыкают. В то же время причина, по которой пушистики это делают, все еще остается загадкой.

Часть загадки вокруг кошачьего мурлыкания заключается в том, что мы замечаем мурлыканье кошек, когда мы чешем им те места, которые им нравится, чтобы это делали. Впрочем, они мурлыкают и когда мы не рядом, а частота мурлыкания отличается в зависимости от особи.

Однако мурлыкать животные могут и по другим причинам, одна из которых связана с выживанием: котята рождаются слепыми и глухими, поэтому начинают мурлыкать через несколько дней после рождения.

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Кроме этого, коты могут мурлыкать, когда хотят получить то, что им хочется. Чаще всего — это рефлекс, но мурлыкание может быть и намеренным.

После проведения дополнительных исследований более вероятным представляется, что этот звук создают мышцы внутри гортани кошек. Когда они двигаются, то расширяют и сдавливают голосовую щель — часть гортани, которая окружает голосовые связки — и воздух вибрирует каждый раз, когда кошка вдыхает и выдыхает. В результате имеем мурлыкание.

Несмотря на то, что наука сегодня достаточно уверена в том, как выглядит этот процесс, нет четкого ответа на вопрос, что вызывает такую реакцию.

Наибольшей подсказкой здесь является нейронная синхронизация глубоко внутри мозга кошки, которая иначе не имеет четкой цели.

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В то же время причина, почему коты мурчат, остается загадкой. Некоторые теории предполагают, что мурлыканье указывает на удовлетворение и поощряет дальнейшее взаимодействие с людьми. Исследования также показывают, что мурлыканье может быть механизмом исцеления.

Ранее мы писали о том, действительно ли кошки могут почувствовать болезнь хозяина.