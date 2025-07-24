В Украине подорожает хлеб: когда и насколько взлетят цены

В Украине прогнозируют рост цен на ржаной и ржано-пшеничный хлеб / © pixabay.com

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Урожай пшеницы в Украине в текущем году будет самым низким за последние десять лет. Соответственно, цены на зерно вырастут, а хлеб подорожает.

Об этом пишет Новости.LIVE.

Как объяснил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, значительную часть посевов уничтожили заморозки.

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Особенно сильно погода навредила фермерам из южных регионов, которым даже пришлось пересевать поля.

«Поэтому урожайность пшеницы среди всех культур будет наиболее низкой», — сказал Томич.

По его словам, это уже влияет на цены на пшеницу. В начале июля тонна стоила менее 8 тысяч гривен, но в дальнейшем цена выросла до 9 тысяч гривен за тонну.

«И существенно дешеветь не будет. Там, где не вымерзло, выбило градом. Также не нужно исключать фактор войны, который каждый год заставляет прогнозы давать с осторожностью», — подчеркнул аграрий.

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Хлеб — скорее определенные сорта хлеба — является социальным продуктом, цены на который правительство регулировало на протяжении многих лет.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффекта переноса девальвации гривны.