В Україні здорожчає хліб: коли та наскільки злетять ціни

В Україні прогнозують зростання цін на житній і житньо-пшеничний хліб / © pixabay.com

Реклама

Врожай пшениці в Україні у поточному році буде найнижчим за останні десять років. Відповідно, ціни на зерно зростуть, а хліб — здорожчає.

Про це пише Новини.LIVE.

Як пояснив очільник Союзу українського селянства Іван Томич, значну частину посівів знищили заморозки.

Реклама

Особливо сильно погода нашкодила фермерам із південних регіонів, яким навіть довелося пересівати поля.

«Тож врожайність пшениці серед усіх культур буде найнижчою», — сказав Томич.

З його слів, це вже впливає на ціни на пшеницю. Так, на початку липня тонна коштувала менш як 8 тисяч гривень, але надалі ціна зросла до 9 тисяч гривень за тонну.

«І суттєво дешевшати не буде. Бо там, де не вимерзло, вибило градом. Також не треба відкидати фактор війни, який кожного року змушує прогнози давати з обережністю», — підкреслив аграрій.

Реклама

Хліб — чи радше певні сорти хліба — є соціальним продуктом, ціни на який уряд регулював впродовж років.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефект перенесення девальвації гривні.