Чоловіку ампутували пеніс через небезпечний тренд

Чоловікові ампутували пеніс після «процедур»

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Все більше чоловіків звертаються до лікарів через небезпечні наслідки «швидких» косметичних процедур. Особливо небезпечною стала мода на ін’єкції ботоксу або філерів у пеніс у нелегальних клініках Глазго. Чоловіки сподіваються вилікувати еректильну дисфункцію або збільшити орган, але в результаті отримують серйозні ускладнення, що часто вимагають термінової медичної допомоги. У одному з таких жахливих випадків пацієнту навіть довелося ампутувати пеніс.

Про це пише Mirror.

Зростання кількості пацієнтів у лікарнях

Впродовж останніх місяців Королівська лікарня Александри в Пейслі відзначає наплив пацієнтів з подібними проблемами. Джерело в NHS повідомило про випадок, коли пацієнт звернувся до відділення невідкладної допомоги після того, як йому ввели вазеліноподібну речовину в пеніс.

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«Побічні ефекти були настільки серйозними, що йому ампутували пеніс», — розповіло джерело.

Також було зафіксовано випадок з чоловіком близько 30 років, у якого після ін’єкції ботоксу в пеніс розвинулася надзвичайно сильна реакція.

«Кількість пацієнтів-чоловіків, які звертаються до нас з подібними проблемами, спричиненими невдалими естетичними процедурами, зростає», — додали в NHS.

Небезпека «тимчасових клінік»

По всьому Глазго з’являються «тимчасові клініки», що пропонують нові методи лікування без належного регулювання.

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«Є денні клініки, де нерегульовані люди пропонують нові методи лікування, а потім залишають клієнтів розбиратися з наслідками», — зауважують у NHS.

Чоловіки, які звертаються по допомогу через побічні ефекти, свідчать, що біля цих «денних клінік» часто стоять черги. Медичні експерти підтверджують, що ботокс може застосовуватися для лікування еректильної дисфункції шляхом розслаблення м’язів та покращення кровотоку. А філери можуть використовуватися для відновлення об’єму.

Ці процедури набирають популярності у Великій Британії, часто завдяки впливу соціальних мереж, які можуть бути благодатним ґрунтом для недобросовісних фахівців. Наприклад, одна з клінік у Глазго пропонує збільшення пеніса за допомогою філерів за ціною від 950 фунтів.

Доктор Бен Тейлор-Девіс, який керує клінікою Стокбрідж в Единбурзі та працює лікарем відділення невідкладної допомоги, розповів, що його клініці нещодавно пропонували приміщення для проведення процедур на геніталіях, але він відмовив.

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«Я з жахом чую, що відбувається з пацієнтами-чоловіками, які звертаються до „помилкових клінік“, але я не здивований. Дуже мало лікарів-спеціалістів можуть проводити косметичні ін’єкційні процедури на чоловічих геніталіях. Це не та процедура, яку я б коли-небудь рекомендував пацієнту, навіть якщо ви звернетеся до спеціаліста, не кажучи вже про тимчасову клініку. Ін’єкції в ці ділянки несуть високий ризик інфікування та можуть призвести до смерті. Це ще один приклад небезпеки, з якою стикається громадськість через відсутність регулювання в естетиці», — сказав він.

Пластичний хірург доктор Даррен МакКеон попередив, що ін’єкційне лікування не є «швидким рішенням». Він додав:

«Ці процедури для чоловіків дуже популярні завдяки розвитку соціальних мереж. Багато фахівців, які просувають ці процедури на таких платформах, як TikTok, створюють враження, що швидко збільшити довжину та обхват пеніса дуже легко. Чоловікам потрібно розуміти, що це не швидке рішення, і в них мало шансів на успіх. Реальність така, що пацієнти зіткнуться з проблемами зі здоров’ям. Якщо чоловік розглядає можливість проведення процедури на пенісі, йому завжди слід звернутися за консультацією до уролога-хірурга».

Потреба у регулюванні

Зростання кількості випадків, спричинених «підпільним ботоксом», вже створює додаткове навантаження на відділення невідкладної допомоги лікарень. У відповідь на це, Агентство з покращення охорони здоров’я Шотландії отримало завдання запровадити регуляторну базу для косметичної хірургії.

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Приватні клініки мають бути зареєстровані в уповноваженому органі; наразі по всій Шотландії налічується понад 500 зареєстрованих та регульованих клінік.Речник організації «Healthcare Improvement Scotland» заявив:

«Косметична процедура — це серйозне починання, до якого слід розпочинати лише з належним урахуванням реальних ризиків для здоров’я та безпеки людини. Ми закликаємо всіх, хто бажає пройти косметичні процедури, подумати про своє здоров’я та благополуччя, а також довірити свою турботу професіоналам з відповідною підготовкою та досвідом, яким вони можуть довірити своє благополуччя. Перш ніж проходити процедури, завжди слід перевіряти, чи клініка зареєстрована в Healthcare Improvement Scotland».

Нагадаємо, чоловіче здоров’я — тема, оповита численними міфами та хибними уявленнями. Чи справді уролога варто відвідувати лише за наявності скарг, чи дійсно потенція знижується щороку після 40 років і ще на багато питань спробуємо дати відповідь.