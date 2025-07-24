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Правда про те, чому коти муркотять
Муркотіння котів — один із наймиліших звуків, які вони видають. Хоча більшість людей сприймає його як ознаку щастя або задоволення, насправді все набагато складніше.
Учені заявили, що нарешті зʼясували, звідки береться фірмовий звук котів, коли вони муркочуть. Водночас причина, з якої пухнастики це роблять, все ще залишається загадкою.
Частина загадки навколо котячого муркотіння полягає в тому, що ми помічаємо муркотіння котів, коли ми чухаємо їм ті місця, які їм подобається аби це робили. Втім, вони мурчать і коли ми не поруч, а частота муркотіння відрізняється залежно від особини.
Однак муркотіти тварини можуть й з інших причин, одна з яких пов’язана з виживанням: кошенята народжуються сліпими та глухими, тому починають муркотіти через за кілька днів після народження.
Крім цього, коти можуть муркотіти, коли хочуть отримати те, що їм хочеться. Здебільшого — це рефлекс, але муркотіння може бути й навмисним.
Після здійснення додаткових досліджень більш імовірним видається, що цей звук створюють м’язи всередині гортані котів. Коли вони рухаються, то розширюють і стискають голосову щілину — частину гортані, яка оточує голосові зв’язки — і повітря вібрує щоразу, коли кішка вдихає та видихає. У результаті маємо муркотіння.
Попри те, що наука сьогодні достатньо впевнена у тому як виглядає цей процес, немає чіткої відповіді на питання, що викликає таку реакцію.
Найбільшою підказкою тут є нейронна синхронізація глибоко всередині мозку кішки, яка інакше не має чіткої мети.
Частина загадки навколо котячого муркотіння полягає в тому, що ми помічаємо муркотіння котів «коли ми чухаємо їм ті місця, які їм подобається аби чухали. Втім, вони муркотять і коли ми не поруч, а частота процесу відрізняється залежно від особини.
Водночас причина, чому коти муркотять, залишається загадкою. Деякі теорії припускають, що муркотіння вказує на задоволення та заохочує до подальшої взаємодії з людьми. Дослідження також показують, що муркотіння може бути механізмом зцілення.
Раніше ми писали про те, чи дійсно коти можуть відчути хворобу господаря.