Правда про те, чому коти муркотять

Коти можуть муркотіти, коли хочуть отримати те, що їм хочеться / © Associated Press

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Учені заявили, що нарешті зʼясували, звідки береться фірмовий звук котів, коли вони муркочуть. Водночас причина, з якої пухнастики це роблять, все ще залишається загадкою.

Частина загадки навколо котячого муркотіння полягає в тому, що ми помічаємо муркотіння котів, коли ми чухаємо їм ті місця, які їм подобається аби це робили. Втім, вони мурчать і коли ми не поруч, а частота муркотіння відрізняється залежно від особини.

Однак муркотіти тварини можуть й з інших причин, одна з яких пов’язана з виживанням: кошенята народжуються сліпими та глухими, тому починають муркотіти через за кілька днів після народження.

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Крім цього, коти можуть муркотіти, коли хочуть отримати те, що їм хочеться. Здебільшого — це рефлекс, але муркотіння може бути й навмисним.

Після здійснення додаткових досліджень більш імовірним видається, що цей звук створюють м’язи всередині гортані котів. Коли вони рухаються, то розширюють і стискають голосову щілину — частину гортані, яка оточує голосові зв’язки — і повітря вібрує щоразу, коли кішка вдихає та видихає. У результаті маємо муркотіння.

Попри те, що наука сьогодні достатньо впевнена у тому як виглядає цей процес, немає чіткої відповіді на питання, що викликає таку реакцію.

Найбільшою підказкою тут є нейронна синхронізація глибоко всередині мозку кішки, яка інакше не має чіткої мети.

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Частина загадки навколо котячого муркотіння полягає в тому, що ми помічаємо муркотіння котів «коли ми чухаємо їм ті місця, які їм подобається аби чухали. Втім, вони муркотять і коли ми не поруч, а частота процесу відрізняється залежно від особини.

Водночас причина, чому коти муркотять, залишається загадкою. Деякі теорії припускають, що муркотіння вказує на задоволення та заохочує до подальшої взаємодії з людьми. Дослідження також показують, що муркотіння може бути механізмом зцілення.

Раніше ми писали про те, чи дійсно коти можуть відчути хворобу господаря.