Деятельность "ОПЗЖ" в Украине окончательно запретили

Решение о запрете "ОПЗЖ" окончательно и не подлежит обжалованию.

Кассационный админсуд окончательно запретил деятельность в Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", отклонив апелляционную жалобу "ОПЗЖ".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Решение о запрете "ОПЗЖ" окончательно и не подлежит обжалованию, а привлечение к ответственности членов партии, которые вредили интересам Украины, продолжается", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что члены партии демонстрировали "поддержку и популяризацию агрессивной антиукраинской политики России".

"ОПЗЖ" фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора в отношении Украины и наносила значительный ущерб интересам нашего государства", — отметили в Службе безопасности.

Правоохранители установили причастность ведущих функционеров "ОПЗЖ" к деятельности, создающей реальные угрозы национальным интересам и территориальной целостности Украины.

С начала полномасштабной военной агрессии следователи СБУ:

осуществляют досудебное расследование в 70 уголовных производствах в отношении функционеров партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности;

в отношении функционеров партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности; в рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.

Напомним, 20 марта СНБО приостановил деятельность политических сил, связанных с Россией во время военного положения. Речь шла о таких партиях как "ОПЗЖ", "Партия Шария", "Опоблок".

21 апреля в Верховной Раде представители запрещенной "ОПЗЖ" объявили о создании депутатской группы "Платформа за жизнь и мир". Возглавил ее Юрий Бойко. Впоследствии и эта "платформа" прекратила свое существование.

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