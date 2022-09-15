Діяльність "ОПЗЖ" в Україні остаточно заборонили

Рішення про заборону "ОПЗЖ" є остаточним і не підлягає оскарженню.

Касаційний адмінсуд остаточно заборонив діяльність в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя", відхиливши апеляційну скаргу "ОПЗЖ".

Про це інформує пресслужба СБУ.

"Рішення про заборону "ОПЗЖ" є остаточним і не підлягає оскарженню, а притягнення до відповідальності членів партії, які шкодили інтересам України, триває", – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що члени партії демонстрували "підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії".

"ОПЗЖ" фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресорки щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави", – зазначили у Службі безпеки.

Правоохоронці встановили причетність провідних функціонерів "ОПЗЖ" до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам та територіальній цілісності України.

Від початку повномасштабної військової агресії слідчі СБУ:

здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки;

щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки; у межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.

Нагадаємо, 20 березня РНБО призупинила діяльність політичних сил, пов'язаних з Росією на час воєнного стану. Йшлося про такі партії як "ОПЗЖ", "Партія Шарія"," Опоблок".

21 квітня у Верховній Раді представники забороненої "ОПЗЖ" оголосили про створення депутатської групи" Платформа за життя і мир". Очолив її Юрій Бойко. Згодом і ця "платформа" припинила своє існування.

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