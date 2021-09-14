К Путину в Кремль приехал президент Сирии Асад

Глава Кремля похвалил сирийского президента, который недавно в очередной раз победил на выборах.

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, который приехал к нему в Москву.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля 14 сентября.

Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах и подчеркнул необходимость ведения диалога с оппонентами сирийских властей.

"Результаты говорят о том, что люди Вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", — обратился российский президент к сирийскому коллеге.

Главной же проблемой Сирии президент России назвал присутствие иностранных военных на части территории страны без санкции ООН и власти Сирии. В то же время о какой стране идет речь, он не уточнил.

Асад поблагодарил Путина за помощь и поддержку, но сказал, что политические процессы остановились три года назад, вероятно, имея в виду и диалоги с оппозицией, как следует из расшифровки разговора. Он также отметил, что ряд государств наложили на Сирию санкции, которые можно классифицировать "как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные".

Напомним, гражданская война в Сирии началась весной 2011 года из противостояния, которое переросло в восстание против режима Башара Асада. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.

Башар Асад пришел к власти 21 год назад. Он сменил на этом посту отца, руководившего Сирией три десятка лет. С начала гражданской войны в 2011 году Асада переизбирали во второй раз, держаться у власти ему помогали Россия и Иран.

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