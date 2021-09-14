До Кремля на зустріч з Путіним приїхав президент Сирії Асад

До Кремля на зустріч з Путіним приїхав президент Сирії Асад

Очільник Кремля похвалив сирійського президента, який нещодавно вчергове переміг на виборах.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом, який приїхав до нього до Москви.

Про це повідомила пресслужба Кремля 14 вересня.

Путін привітав Асада з перемогою на президентських виборах і наголосив на необхідності ведення діалогу з опонентами сирійської влади.

"Результати говорять про те, що люди Вам довіряють і, незважаючи на всі складнощі попередніх років і трагедії попередніх років, все-таки з Вами пов'язують процес відновлення і повернення до нормального життя", - звернувся російський президент до сирійського колеги.

Головною ж проблемою Сирії президент Росії назвав присутність іноземних військових на частині території країни без санкції ООН і влади Сирії. Водночас про яку країну йдеться, він не уточнив.

Асад подякував Путіну за допомогу і підтримку, але сказав, що політичні процеси зупинилися три роки тому, ймовірно, маючи на увазі й діалоги з опозицією, як слідує з розшифрування розмови. Він також зазначив, що низка держав наклали на Сирію санкції, які можна класифікувати "як антилюдські, антидержавні, антилегітимні".

Нагадаємо, громадянська війна в Сирії почалася навесні 2011 року з протистояння, яке переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Жертвами війни стали близько 400 тисяч людей, мільйони стали біженцями.

Башар Асад прийшов до влади 21 рік тому. Він змінив на цій посаді батька, що керував Сирією три десятки років. Із початку громадянської війни у 2011 році Асада переобирали удруге, триматися при владі йому допомагали Росія та Іран.

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