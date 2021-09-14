alyona alyona с игривыми хвостиками и в топе удивила светским луком

Артистка посетила National Bloggers Awards.
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая ранее показала своего отца, на которого похожа как две капли, на днях побывала на церемонии вручения National Bloggers Awards.
И мероприятие звезда рэпа посетила в довольно необычном, как для себя, образе. Алена надела черный костюм с широкими брюками и пиджаком с вырезами на руках, а под него — короткий топ. Также исполнительница отдала предпочтение белым удобным кроссовкам перед классическими туфлями на каблуках.
Стильный образ знаменитость дополнила игривыми хвостиками, аксессуарами и вечерним макияжем.
Артистка охотно раздавала интервью, а также фотографировалась с коллегами. Так, Алена поделилась снимками с ведущей Лесей Никитюк, а также исполнителями Jerry Heil и Kalush.
Интересно, что на том же мероприятии присутствовал блогер YOXDEN, с которым alyona alyona приписывают роман. Однако они вместе не фотографировались, а также не комментировали слухи.
Напомним, не так давно alyona alyona рассказала, почему не соглашается сниматься в фильмах. Также артистка поделилась, какую роль хотела бы сыграть.