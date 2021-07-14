СМИ рассекретили загадочного бойфренда alyona alyona

Им оказался начинающий рэпер YOXDEN.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona не скрывает, что влюблена и счастлива.

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Впрочем, афишировать своего избранника, к которому недавно переехала, певица не торопится. В предыдущих интервью Алена рассказывала, что парня зовут Денис и что он "больше интернет-персона". По словам реперши, любимый не спешит быть уличенным, потому как не хочет спекулировать и пиариться на своей знаменитой герлфренд.

Но журналистам программы "Разоблачение" все же удалось выяснить, кто пленил сердце звезды. Парочку застали на Печерске. Там Алена обняла своего спутника, после чего они вместе сели в такси. Парень — тиктокер и начинающий рэпер, известный под псевдонимом YOXDEN.

А на одном из видео, которое артист запостил в своем Instagram, он предстает в том же костюме, в котором изображен на снимке с Аленой, которым она делилась ранее.

Именно этим фото тогда реперша сообщила о своих новых отношениях.

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, впервые о своем любимом alyona alyona заговорила в феврале этого года. Реперша призналась, что в 29 лет по-настоящему влюбилась. Артистка рассказала, что счастлива, чувствует себя нужной и может отдавать накопленную любовь просто так.

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