Малосольные огурцы: простой рецепт

Делимся с вами простым и интересным рецептом, который обязательно получится у всех.
Летом, когда появляется много сезонных ароматных овощей и зелени, хочется попробовать как можно больше вкусных блюд с ними. Одним из самым популярным рецептов лета, конечно же, являются малосольные огурцы. Делать их просто, а вот есть можно в течение нескольких дней, добавляя в салаты или с картофельным пюре или мясом.
Ингредиенты:
- огурцы — 1 кг
- чеснок — 6 зубчиков
- корень хрена — 1 шт.
- черный хлеб — 50 г
- корни сельдерея — 1 шт.
- горький стручковый перец — 1 шт.
- вода — 0,5 л
- соль — 1 ст. л.
- зелень петрушки
- зелень укропа
- лавровый лист
Приготовление:
На дно стеклянной банки положите пряности и зелень.
Хорошо вымойте небольшие по размеру огурцы и срежьте с них кончики. Плотно уложите огурцы в банке с зеленью и специями.
Сверху на огурцы положите еще слой пряностей и кусок черного хлеба.
Вскипятите воду, добавьте соль, дайте ей остыть и залейте ею огурцы. Накройте банки блюдцем, марлей или специальными крышками для солений (они уже с дырками) и оставьте на сутки на столе. В холодильник огурцы прятать не нужно.
Через сутки сок в банке потемнеет, а на 3-4-й день станет светлым. После этого достаньте огурцы, переложите в другую банку, процедите рассол и снова залейте им огурцы. Поставьте банку в холодильник.
Когда огурцы остынут — они готовы к употреблению.
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