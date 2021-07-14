Малосольные огурцы: простой рецепт

Делимся с вами простым и интересным рецептом, который обязательно получится у всех.

Летом, когда появляется много сезонных ароматных овощей и зелени, хочется попробовать как можно больше вкусных блюд с ними. Одним из самым популярным рецептов лета, конечно же, являются малосольные огурцы. Делать их просто, а вот есть можно в течение нескольких дней, добавляя в салаты или с картофельным пюре или мясом.

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг

чеснок — 6 зубчиков

корень хрена — 1 шт.

черный хлеб — 50 г

корни сельдерея — 1 шт.

горький стручковый перец — 1 шт.

вода — 0,5 л

соль — 1 ст. л.

зелень петрушки

зелень укропа

лавровый лист

Приготовление:

На дно стеклянной банки положите пряности и зелень.

Хорошо вымойте небольшие по размеру огурцы и срежьте с них кончики. Плотно уложите огурцы в банке с зеленью и специями.

Сверху на огурцы положите еще слой пряностей и кусок черного хлеба.

Вскипятите воду, добавьте соль, дайте ей остыть и залейте ею огурцы. Накройте банки блюдцем, марлей или специальными крышками для солений (они уже с дырками) и оставьте на сутки на столе. В холодильник огурцы прятать не нужно.

Через сутки сок в банке потемнеет, а на 3-4-й день станет светлым. После этого достаньте огурцы, переложите в другую банку, процедите рассол и снова залейте им огурцы. Поставьте банку в холодильник.

Когда огурцы остынут — они готовы к употреблению.

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