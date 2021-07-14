В Украине появилась официальная страница в Instagram

В Украине появилась официальная страница в Instagram

В оформлении страницы используются фотографии украинских фотографов.

Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт запустили официальную страницу Украины в социальной сети Instagram — @ ukraine.ua. Новая англоязычная страница имеет целью продвижение позитивного имиджа Украины среди иностранной аудитории.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

На странице @ ukraine.ua посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических местах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях.

"Создание и развитие верифицированной страницы Украины в Instagram — часть стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом. В этом году Министерство иностранных дел впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины", — говорится в сообщении.

Сейчас МИД и УИ развивают три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире — сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram.

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