Динамо - Сьон: онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

Начало встречи - в 19:30.

В среду, 14 июля, киевское "Динамо" проведет второй контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу померится силами со швейцарским "Сьоном".

Спарринг начнется в 19:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция этого поединка.

Второй тренировочный сбор "бело-синие" начали с ничьей (1:1), не сумев обыграть швейцарский "Серветт".

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Второй тренировочный сбор "бело-синих" продлится до 20 июля. Всего во время него столичный клуб проведет шесть товарищеских матчей.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Стартовый тур в УПЛ запланирован на 23-26 июля, но "Динамо" может пропустить его. Команда Мирчи Луческу должна была сыграть против "Олимпика", который снялся с УПЛ.

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