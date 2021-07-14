Маричка Падалко в черном бикини восхитила роскошной фигурой

Ведущая отдыхает в Одесской области.
Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко сиганула с семьей на море.
Так, семья знаменитости уже много лет не изменяет украинским курортам, поэтому решила устроить отпуск в Одесской области. Фолловеры поинтересовались у звезды канала "1+1", чем ей так полюбилась Грибовка. В ответ Маричка отметила, что уже четвертый раз отдыхает в этом селе, поскольку базы отдыха расположены прямо на пляже, там тихо и хорошее море.
К своему ответу Падалко добавила фото, на котором позирует на фоне пляжа в черном бикини. Телезвезда без макияжа и с заплетенными волосами ошеломила роскошной фигурой. Так, Маричка восхитила стройной талией, прокачанным животиком и бедрами.
Напомним, не так давно Маричка Падалко с семьей посетила аквапарк. Ведущая в бикини похвасталась прокачанным животиком.