Маричка Падалко в черном бикини восхитила роскошной фигурой

Ведущая отдыхает в Одесской области.

Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко сиганула с семьей на море.

Так, семья знаменитости уже много лет не изменяет украинским курортам, поэтому решила устроить отпуск в Одесской области. Фолловеры поинтересовались у звезды канала "1+1", чем ей так полюбилась Грибовка. В ответ Маричка отметила, что уже четвертый раз отдыхает в этом селе, поскольку базы отдыха расположены прямо на пляже, там тихо и хорошее море.

К своему ответу Падалко добавила фото, на котором позирует на фоне пляжа в черном бикини. Телезвезда без макияжа и с заплетенными волосами ошеломила роскошной фигурой. Так, Маричка восхитила стройной талией, прокачанным животиком и бедрами.

instagram.com/marichkapadalko

Напомним, не так давно Маричка Падалко с семьей посетила аквапарк. Ведущая в бикини похвасталась прокачанным животиком.

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