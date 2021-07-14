ПСЖ объявил о трансфере лучшего игрока Евро-2020

Джанлуиджи Доннарумма официально перешел в парижский клуб.
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал игроком французского "Пари Сен-Жермен".
О подписании 22-летнего голкипера парижане объявили на официальном сайте. Контракт итальянского вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года.
Buongiorno #WelcomeGigio pic.twitter.com/jqyRdRjcLa— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021
Ранее Доннарумма выступал за итальянский "Милан". В прошлом сезоне он провел за "красно-черных" 48 матчей, в 15 встречах сумел сохранить свои ворота "сухими".
Летом этого года у футболиста закончился контракт с "россонери" и он стал свободным агентом.
Доннарумма играл за сборную Италии на Евро-2020. В составе "Скуадры Адзурры" он стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира.
3 clean sheets, 9 saves— UEFA EURO 2020 (@ EURO2020) July 11, 2021
Semi-finals penalty shoot-out hero
Final penalty shoot-out hero
UEFA's team of Technical Observers have named Italy goalkeeper Gianluigi Donnarumma as their Player of the Tournament # EURO2020 | #ITA pic.twitter.com/HWGnaHLGkK