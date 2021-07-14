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ПСЖ объявил о трансфере лучшего игрока Евро-2020

ПСЖ объявил о трансфере лучшего игрока Евро-2020

psg.fr

Джанлуиджи Доннарумма официально перешел в парижский клуб.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал игроком французского "Пари Сен-Жермен".

О подписании 22-летнего голкипера парижане объявили на официальном сайте. Контракт итальянского вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Доннарумма выступал за итальянский "Милан". В прошлом сезоне он провел за "красно-черных" 48 матчей, в 15 встречах сумел сохранить свои ворота "сухими".

Летом этого года у футболиста закончился контракт с "россонери" и он стал свободным агентом.

Доннарумма играл за сборную Италии на Евро-2020. В составе "Скуадры Адзурры" он стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира.