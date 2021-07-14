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Болельщики выбрали лучший гол Евро-2020: видео шедевра

Болельщики выбрали лучший гол Евро-2020: видео шедевра

Associated Press

Победитель голосования - феноменальный удар Патрика Шика с центра поля.

УЕФА по итогам голосования болельщиков определил лучший гол Чемпионата Европы-2020.

Почти 800 тысяч участников опроса отдали предпочтение удару форварда сборной Чехии Патрика Шика в матче против Шотландии на групповом этапе. Чешский бомбардир получил мяч возле центрального круга и по невероятной траектории отправил его в сетку соперников.

Видео гола Шика с другого ракурса

Как оказалось, чешский нападающий поразил ворота шотландцев с дистанции 45,44 метра. Это рекорд чемпионатов Европы с 1980 года - с тех пор, как ведется такая статистика.

В тройку лучших также вошли забитый мяч француза Поля Погба в ворота Швейцарии в 1/8 финала и гол хорвата Луки Модрича шотландцам на групповом этапе.

Отметим, что на звание лучшего также претендовал гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в первом туре группового этапа. Забитый мяч 31-летнего украинца попал в список из десяти номинантов, выбранных УЕФА.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020.

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