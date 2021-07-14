Болельщики выбрали лучший гол Евро-2020: видео шедевра

Победитель голосования - феноменальный удар Патрика Шика с центра поля.

УЕФА по итогам голосования болельщиков определил лучший гол Чемпионата Европы-2020.

Почти 800 тысяч участников опроса отдали предпочтение удару форварда сборной Чехии Патрика Шика в матче против Шотландии на групповом этапе. Чешский бомбардир получил мяч возле центрального круга и по невероятной траектории отправил его в сетку соперников.

Видео гола Шика с другого ракурса

Scotland vs Czech Republic



The only way to react to THAT Patrik Schick GOAL FROM HALF FIELD # EURO20201 # EURO2020 pic.twitter.com/5lUNGKxNB4 — Sanjay Kumar (@krsanjaay) June 14, 2021

Как оказалось, чешский нападающий поразил ворота шотландцев с дистанции 45,44 метра. Это рекорд чемпионатов Европы с 1980 года - с тех пор, как ведется такая статистика.

49.7 — Patrik Schick's second goal (49.7 yards) is the furthest distance from which a goal has been scored on record at the European Championships (since 1980). Ridiculous. # Euro2020 #CZE #SCOCZE pic.twitter.com/imssf0WAxj — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2021

В тройку лучших также вошли забитый мяч француза Поля Погба в ворота Швейцарии в 1/8 финала и гол хорвата Луки Модрича шотландцам на групповом этапе.

Отметим, что на звание лучшего также претендовал гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в первом туре группового этапа. Забитый мяч 31-летнего украинца попал в список из десяти номинантов, выбранных УЕФА.

Will there be a better goal than THIS Andriy Yarmolenko golazo in the first round of games? @GazpromFootball | #EUROGOTR | # EURO2020 pic.twitter.com/9hoOxy8wcH — UEFA EURO 2020 (@ EURO2020) June 13, 2021

Победителем Евро-2020 стала сборная Италии, которая в финальном матче на "Уэмбли" в Лондоне в серии пенальти обыграла Англию .

которая в финальном матче на "Уэмбли" в Лондоне в серии пенальти . Сборная Украины впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы. В полуфинал команду Андрея Шевченко не пустили англичане.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020.

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