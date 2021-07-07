Маричка Падалко в бикини похвасталась прокачанным животиком

Ведущая с семьей посетила аквапарк.

Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко, которая недавно устроила "девичник" на даче, отправилась с семьей в один из аквапарков под Киевом.

Об этом звезда канала "1+1" рассказала в Instagram и показала, как провела там время. Во-первых, Падалко похвасталась красивой фигурой в синем бикини, в котором особое внимание привлек прокачанный живот знаменитости.

instagram.com/marichkapadalko

А во-вторых, ведущая поделилась несколькими советами относительно посещения аквапарка. Так, Маричка предостерегла, что надо быть внимательными, поскольку везде очень скользко. Также Падалко поделилась, что аквапарк можно посещать как со взрослыми, так и с очень маленькими детьми.

instagram.com/marichkapadalko

"По сравнению с тем аквапарком, который был в "Дримтаун", здесь не так много аттракционов. Мне казалось, что он больше для детей, но мои уже взрослые дети и вчера там без устали бегали на горки. Им понравилось больше, чем я ожидала. Вода в бассейнах теплая. На территории воздух "гуляет" — это хорошо, потому что не душно. Но если боитесь перепадов — берите внутрь полотенце. Еще шлепки", — посоветовала Маричка.

Напомним, недавно Маричка Падалко показала, как бежала полумафарон побездорожью с мужем. Телеведущая вызывает восхищение своей любовью к спорту.

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