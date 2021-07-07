В Украине изменится вид монет номиналом 1 и 2 гривны

Из-за их сходства монеты часто путали пожилие и слабовидящие люди.

Национальный банк Украины планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны, чтобы сделать их более удобными в использовании. Как передает Укринформ, об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан во время пресс-брифинга.

Рассказывая о старте Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов, он заметил, что новым монетам номиналом 1 и 2 гривны, которые были введены в обращение в апреле 2018 года, изменят внешний вид. Причиной стало то, что украинцы часто жалуются на их сходство и сетуют на сложность при распознавании.

"Мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для слабовидящих и людей пожилого возраста", — сказал Алексей Шабан.

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Никаких других изменений по оптимизации банкнотно-монетного ряда, по его словам, не предвидится.

Напомним, что ранее в Нацбанке сообщали, что в Украине из обращения исчезнут купюры 1 и 2 гривны, а также монеты номиналом 1 гривна золотистого цвета. В обращении останутся серебристые монеты.

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