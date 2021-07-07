В Литве работников многих сфер деятельности могут обязать сдавать тест на COVID-19

В Литве работников многих сфер деятельности могут обязать сдавать тест на COVID-19

Обязательное тестирование могут ввести в Литве для продавцов, работников кафе, водителей.

Обязательное периодическое тестирование на COVID-19 могут ввести в Литве для работников ряда сфер деятельности, которые не вакцинированные от коронавируса. Эти изменения сейчас проходят согласование.

Об этом пишет агентство BNS.

Соответствующее решение могут принять из-за распространения индийского штамма коронавируса, известного как "Дельта". Обязательное периодическое тестирование для непривитых и тех, кто не переболел коронавирусом, могут ввести для: продавцов, кассиров, работников кафе, баров, ресторанов, водителей общественного транспорта, лиц, занимающихся международными перевозками грузов, организаторов и ведущих развлекательных мероприятий и тому подобное.

"Аргументы просты — из-за распространения штамма "Дельта". Мы считаем, что болеют именно непривитые люди, и хотим усилить наблюдение, надзор, чтобы случаи можно было максимально быстро выявлять и контролировать", — заявила главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.

Сейчас в обязательном порядке периодически тестируются на коронавирус работники сферы здравоохранения, учреждений длительного ухода и опеки, образования, в частности, летние детские лагеря.

Напомним, в Чехии планируют отменить возможность бесплатного тестирования на коронавирус для невакцинированных граждан. Такую норму могут ввести в конце лета, но при принятии такого решения будут учитывать количество полностью вакцинированных людей.

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