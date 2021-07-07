В МИД анонсировали изменения для украинцев, которые едут поездом в Австрию

В МИД анонсировали изменения для украинцев, которые едут поездом в Австрию

Петер Сийярто в ближайшее время приедет в Украину с официальным визитом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 июля провел переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто, во время которых ему удалось достичь ряда договоренностей.

Об этом министр иностранных дел Украины написал в своем Twitter.

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В частности, Венгрия позволит украинцам, путешествующих поездом, транзитом ехать в Австрию.

"Сегодня в Вильнюсе мы с Петером Сийярто обсудили развитие украинского-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия. Венгрия также позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом", — отметил Кулеба.

Также глава МИД анонсировал визит своего венгерского коллеги в Украину. По его словам, Петер Сийярто приедет через несколько неделю как председатель комитета министров Совета Европы. Запланирован у него визит в Киев и на Донбасс.

Напомним, на венгерско-украинской границе 7 июля возобновили свою работу два пункта пропуска.

Как сообщалось, Венгрия бесплатно вакцинирует от COVID-19 граждан соседних стран, проживающих вдоль границы, в частности, это и жители Закарпатской области. Прививки могут получить также жители нескольких приграничных районов Румынии, Сербии, Хорватии Словении, Австрии и Словакии.

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