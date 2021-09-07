Оппозиция Беларуси поддержала "Крымскую платформу"

Оппозиционеры призвали белорусские общественные организации и свободных сторонников ближе ознакомиться с "Крымской платформой".
"Белорусский дом в Украине" считает необходимым участие представителей Беларуси в составе "Крымской платформы".
Об этом заявили в организации.
"Накануне Дня Независимости Украины состоялась "Крымская платформа", к которой мы не смогли проявить должное внимание. Ее эффективность признана всеми 43 странами-участницами, включая США, Канаду, Японию и ведущие страны Запада. Россия и ее сателлиты путем низкопробной пропаганды пытаются обесценить это начинание, что только подчеркивает значимость платформы ", — говорится в сообщении.
Оппозиционеры призвали белорусские общественные организации и свободных сторонников ближе ознакомиться с "Крымской платформой".
"Голос свободной Беларуси должен быть услышан при создании новых экономических и геополитических союзов. Наш голос, а не шипение усатого тирана, который захватил нашу республику!" — отметили в организации.
Также там отметили, что режим Лукашенко — временная страница истории, а стремление белорусской нации к развитию наравне с европейскими партнерами необходимо поддерживать во всех цивилизованных форматах.
Напомним:
- "Крымская платформа" — инициатива, которую начали как координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав людей на полуострове и содействия деоккупации. Первый учредительный саммит состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и межгосударственных организаций. В завершение встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию государством-оккупантом.
- Между тем в министерстве иностранных дел государства-агресорка заявляют — участие отдельных государств и организаций в мероприятии они рассматривают как посягательство на территориальную целостность РФ. Поэтому это неизбежно отразится на двусторонних отношениях с ними.