Оппозиция Беларуси поддержала "Крымскую платформу"

Оппозиционеры призвали белорусские общественные организации и свободных сторонников ближе ознакомиться с "Крымской платформой".

"Белорусский дом в Украине" считает необходимым участие представителей Беларуси в составе "Крымской платформы".

Об этом заявили в организации.

"Накануне Дня Независимости Украины состоялась "Крымская платформа", к которой мы не смогли проявить должное внимание. Ее эффективность признана всеми 43 странами-участницами, включая США, Канаду, Японию и ведущие страны Запада. Россия и ее сателлиты путем низкопробной пропаганды пытаются обесценить это начинание, что только подчеркивает значимость платформы ", — говорится в сообщении.

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Оппозиционеры призвали белорусские общественные организации и свободных сторонников ближе ознакомиться с "Крымской платформой".

"Голос свободной Беларуси должен быть услышан при создании новых экономических и геополитических союзов. Наш голос, а не шипение усатого тирана, который захватил нашу республику!" — отметили в организации.

Также там отметили, что режим Лукашенко — временная страница истории, а стремление белорусской нации к развитию наравне с европейскими партнерами необходимо поддерживать во всех цивилизованных форматах.

Напомним:

"Крымская платформа" — инициатива, которую начали как координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав людей на полуострове и содействия деоккупации. Первый учредительный саммит состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и межгосударственных организаций. В завершение встречи страны-участницы приняли совместную декларацию , в которой признали Россию государством-оккупантом.

, в которой признали Россию государством-оккупантом. Между тем в министерстве иностранных дел государства-агресорка заявляют — участие отдельных государств и организаций в мероприятии они рассматривают как посягательство на территориальную целостность РФ. Поэтому это неизбежно отразится на двусторонних отношениях с ними.

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