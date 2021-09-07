Опозиція Білорусі підтримала "Кримську платформу"

Опозиціонери закликали білоруські громадські організації і вільних симпатиків ближче ознайомитися з "Кримської платформою".

"Білоруський дім в Україні" вважає за необхідне участь представників Білорусі в складі "Кримської платформи".

Про це заявили в організації.

"Напередодні Дня Незалежності України відбулася "Кримська платформа", до якої ми не змогли проявити належну увагу. Її ефективність визнана всіма 43 країнами-учасницями, включаючи США, Канаду, Японію і провідні країни Заходу. Росія і її сателіти шляхом низькопробної пропаганди намагаються знецінити цей почин, що тільки підкреслює значимість платформи", - йдеться в повідомленні.

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Опозиціонери закликали білоруські громадські організації і вільних симпатиків ближче ознайомитися з "Кримської Платформою".

"Голос вільної Білорусі повинен бути почутий при створенні нових економічних і геополітичних союзів. Наш голос, а не шипіння вусатого тирана, який захопив нашу республіку!" - зазначили в організації.

Також там зазначили, що режим Лукашенка - тимчасова сторінка історії, а прагнення білоруської нації до розвитку нарівні з європейськими партнерами необхідно підтримувати у всіх цивілізованих форматах.

Нагадаємо:

"Кримська платформа" - ініціатива, яку започаткували як координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людей на півострові і сприяння деокупації. Перший установчий саміт відбувся у Києві 23 серпня. У ньому взяли участь представники 46 країн та міждержавних організацій. На завершення зустрічі країни-учасниці ухвалили спільну декларацію , в якій визнали Росію державою-окупантом.

, в якій визнали Росію державою-окупантом. Тим часом у міністерстві закордонних справ держави-агресорки заявляють - участь окремих держав та організацій у заході вони розглядають як зазіхання на територіальну цілісність РФ. Тому це неминуче відобразиться на двосторонніх відносинах із ними.

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